Danes so se dijaki Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška spet usedli v šolske klopi k rednemu pouku. Na vhodu jih je pričakalo razkužilo, po potrebi so bile na voljo tudi nove kirurške maske, ki jih morajo nositi dijaki v šoli, razen ko sedijo v klopeh na varnostni razdalji. Dijaki in dijakinje so na prvi šolski dan imeli tudi tečaj varnosti, ki ga je vodil strokovnjak, usposobljen za zagotavljanje varnostnih predpisov za omejevanje okužb.