Po tem ko je lani koronavirusna epidemija odpovedala vsakršno pustovanje, so navdušeni pustarji letos lahko spet praznovali. Tako je bilo na primer na otroškem rajanju v Trebčah, Nabrežinska godba se je sprehodila po slivenskih ulicah, pa tudi drugih okoliških vaseh, na Padričah in v Gropadi pa je na pustni večerji igrala glasbena skupina The Boosters. Pustovanja so poživila tudi številne vasi in društvene dvorane na Goriškem.