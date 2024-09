Po zelo obilnem deževju, ki je ob pogostih nevihtah in nalivih padlo v četrtek, 12. septembra, je Glinščica podivjala in skupaj z izvirom na Jami bila malokrat tako deroča, pravzaprav morda nikoli. Ta podatek potrjujejo tudi količine 24-urnih padavin v Boljuncu, ki so bile rekordne. Od polnoči do 24. ure je skupno padlo 185 litrov dežja na kvadratni meter. Ponekod, kot denimo na cesti za Prebeneg in pri Žavljah, so nastale težave.