Ribada z likofom strehe

Tradicionalna Ribada na Kontovelu je v četrtek bila še posebno praznična. Na igrišču pri kontovelski telovadnici so vaščani in prijatelji proslavili likof ravnokar obnovljene strehe športnega objekta.

Ob cvrtju sardonov in pokušanju vina domačih proizvajalcev je čas minil, kakor bi trenil. Navzoče je razveselil tudi nastop deklic ritmične sekcije ŠD Kontovel pod vodstvom Daše, Ksenije in Mije. Nato pa sta bila na vrsti še odbojka in košarka: na igrišču so zavladali najmlajši in se predali pristni zabavi.