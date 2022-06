Na višjih srednjih šolah se je s prvo pisno nalogo danes začela matura. Maturantje na šolah s slovenskim učnim jezikom, tako v Trstu kot v Gorici, so se danes spopadli z maturitetno nalogo iz slovenščine, pri kateri so lahko izbirali med tremi tipologijami: analizo in interpretacijo literarnega besedila, analizo in proizvodnjo argumentiranega teksta ter kritično razmišljanje o aktualnih tematikah.