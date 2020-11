Na območju med Ribiškim naseljem in Štivanom se je pojavilo gradbišče ob reki Timavi, kjer so se lotili sanacije rečnega brega v neposredni bližini izvira. Dela izvaja konzorcij Consorzio di bonifica Pianura Isontina: najprej je bilo treba odstraniti prod in zemljo, ki sta se usula v rečno strugo, nato pa na to mesto nasuti zasipni material, da bi se zaščitilo brežino pred nadaljnjo erozijo. Dela naj bi se zaključila že v prvih mesecih prihodnjega leta.