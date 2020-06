Mreža ne ovira več prehoda državne meje na Trgu Evrope-Transalpini med Gorico in Novo Gorico. Še pred polnočjo so jo premaknili na rob trga, tako da so se Goričani in Novogoričani lahko spet prosto sprehajali po trgu. Na sosednjem mejnem prehodu med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico so občasno nastajale kolone; toliko je bilo avtomobilov z italijansko registrsko tablico, ki so bili namenjeni v Slovenijo.