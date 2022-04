Slikoviti svetoivanski predel Fedrigovec

V prihodnjih dneh, v prvi polovici aprila se bodo začela dela za prenovo plinovodnega in vodovodnega omrežja v Fedrigovcu pri Sv. Ivanu. Ob zaključku del, ki bodo trajala približno osem mesecev, bodo gospodinjstva v zaselku razpolagala z novo plinovodno infrastrukturo. Ob tej priložnosti je nastala fotogalerija, ki jo objavljamo.

Fedrigovec je slikovit mestni predel med Ulico San Cilino oziroma svetoivanskim parkom in Drevoredom Sanzio, ki vodi k Sv. Ivanu.

Kot je v svojih spominih, knjigi Mladost pri Sv. Ivanu opisal pisatelj Vladimir Bartol, je Fedrigovec nekoč imel popolnoma slovenski značaj. V njem so se ljudje kot »mandrijerji« v glavnem preživljali z gojenjem in prodajo zelenjave. Do velikih sprememb je tam prišlo konec 50. let prejšnjega stoletja, ko so na tamkajšnjih rodovitnih zemljiščih zgradili visoke stanovanjske bloke, ki so dotedanjo podobo območja krajinsko iznakazili in z narodnega vidika predrugačili.