Slofest se je začel v znamenju mladih

Letošnji peti Slofest se je začel v zamenju mladih. Današnje dogajanje je dopoldne po že ustaljeni formuli stopilo v živo s programom za šole, pri katerem sta sodelovali slovenski šoli – Tehniški zavod Zois in licej Slomšek – ter italijanska pomorska šola Tomaso di Savoia v Trstu. Dijaki so se pomerili v dveh fotoorientacijskih tekih. Na sporedu sta bila tudi vodeni ogled v spremstvu vodičk Maline Tedeschi in Tanje Sternad, Zaira Vidau pa je postregla s predstavitvami o Slovencih v Italiji in večkulturnem mestu.