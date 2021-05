Slovenska olimpijska bakla v Trstu

Slovenska olimpijska bakla je v petek, 21. maja, obiskala Trst. Na Stadionu 1. maja so jo sprejeli mladi športniki in športnice ter nekateri ugledni gostje. Bakla je najprej zagorela pod spominsko ploščo slovenskih športnih iger, prve pa so jo prevzele ritmičarke domačega AŠZ Bor. Čast, da so simbol olimpizma držali v svojih rokah, so imeli še smučarka SK Devin Caterina Sinigoi, atleti kluba Bor Atletika Mateja Tavčar, Tea Civardi, Matija Pučnik in Peter Šavron ter orientacista AŠZ Gaja Nastja Ferluga in Goran Polojaz.