Sneg za krajši čas pobelil Goriško in del Kraške planote

Sneženje ob zori je bilo v petek, 28. decembra, za razliko od običajnega dogajanja, močnejše na Goriškem kot na Tržaškem. Naletavalo je sicer le za krajši čas, v najboljšem primeru le nekaj ur, snežna odeja pa se je povsod kmalu stalila. Ob jugovzhodnem vetru so se namreč dvignile temperature, najprej na Tržaškem, malo kasneje tudi na Goriškem, kjer je mrzla prizemna »blazinica« vztrajala nekoliko dlje. Nekateri kraji so se vseeno odeli v pravljično preobleko, kar sta zajela v objektiv naša fotografa Pierluigi Bumbaca in Damjan Balbi.