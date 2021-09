Sobota na Slofestu

V šotoru na Trgu sv. Antona se je v soboto, 18. septembra, nadaljeval bogat spored letošnjega Slofesta. V dopoldanskih urah je bila med drugim na vrsti premierna predstavitev drugega zbornika filozofskih srečanj Misliti: s filozofom Mladenom Dolarjem se je pogovarjala skupina dijakinj in dijakov Liceja Franceta Prešerna. Knjige in knjižnice so kasneje spregovorile o slovenskem Trstu na predavanju Marta Ivašič. V popoldanskih urah je med drugim zaživela likovna delavnica Lockdown pri nas doma, najmlajši pa so se razveselili glasbene pravljice Prvi koncert medvedka Perona. Nadaljujejo se vodeni ogledi mesta.