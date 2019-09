Lepo sončno vreme je kot nalašč za obisk Borznega trga in Slofesta, kjer je sobota minila v znamenju književnosti, nastopov pevskih zborov in mladinskih skupin. Če je dopoldan gostil Claudia Magrisa in skupino slovenskih pesnikov, so popoldan trg zasedli pevski zbori, otroške plesne skupine in akrobatske navijačice.