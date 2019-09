V domu Andrej Budal v Štandrežu so se v petek z odbojkarskim turnirjem spomnili na Danieleja Boškina, ki je prerano umrl pred desetimi leti. Pomerili so se igralci Olympie, Soče, Našega prapora in Azzurre iz Premarjaga. Turnir je organiziralo društvo Oton Župančič v sodelovanju z Valom.