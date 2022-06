Stara imena domačij za vedno vklesali v kamen

Mark’t’ve, Sk’lun’ve, Mihč’ve, Šuc’ve, Franclj’ve in Japč’ve. To je nekaj starih briškovskih hišnih imen, ki od včeraj krasijo pročelja domačij kraške vasice.

Za njihovo postavitev se je zavzelo Kulturno rekreacijsko društvo Dom Briščiki, ki je hotelo dediščino prednikov rešiti pred pozabo. Tako njegova predsednica Nadja Škabar: »V društvu smo že lani pridobili soglasje domačinov za postavitev tablic. Odziv je bil odličen, celo italijanske družine, ki so se vselile v stare domačije, so sprejele ponudbo in na zid obesile tablo.«