V streljanju na tržaški kvesturi sta umrla dva policista, Pierluigi Rotta in Matteo De Menego. Stara sta bila 32 oz. 31 let. Ranjeni naj bi bili 4 policisti. 28-letnega napadalca so prepeljali težko ranjenega v katinarsko bolnišnico. Storilca sta dominikanska državljana. Zjutraj naj bi ob 6.20 v Ul. Carducci oropala žensko in ji odpeljala skuter. Zato so ju potem privedli na kvesturo. Eden naj bi policistu izvlekel pištolo in začel streljati. Kaže, da sta brata.