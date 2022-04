Svečanosti ob 25. aprilu na Tržaškem

Pri spomeniku padlim v NOB iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca v Istrski ulici je v ponedeljek, 25. aprila dopoldne, potekala vsakoletna svečanost, ki jo prireja Odbor za spomenik padlim v NOB iz Škednja, od Sv. Ane in s Kolonkovca. Po uvodnem pozdravu tajnice Odbora Majde Kodrič, je zbrane nagovoril filozof Jernej Šček. Sodelovala sta združena Moški pevski zbor Tabor in Moška vokalna skupina Stane Malič pod vodstvom Davida Žerjala.

Vsakoletno polaganje vencev k spomenikom padlim v NOB v vseh devinsko-nabrežinskih vaseh se je včeraj zgodaj dopoldne zaključilo s krajšo svečanostjo pred spomenikom na nabrežinskem placu. Nastopili so MPZ Fantje izpod Grmade, MPZ Vesna, Fantovska skupina Devin - Nabrežina in zaigrala je nabrežinska godba na pihala. Zbrane je uvodoma nagovorila domača županja Daniela Pallotta, medtem ko je bil osrednji govor poverjen podpredsedniku Vzpi-Anpi Renatu Kneippu.