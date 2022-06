Tekma Jadranovih veteranov na Velikem trgu

V sredo zvečer je na košarkarskem igrišču na Velikem trgu potekala prijateljska tekma med veteranskima ekipama Jadrana in Interja 1904. Srečanje je bilo del spremljevalnega programa pred pripravljalno tekmo med reprezentancama Italije in Slovenije, ki jo bo gostila tržaška dvorana Allianz Dome. Tekma je potekala v prijetnem vzdušju ter je pritegnila precejšnjo pozornost mimoidočih in košarkarskih navdušencev. S svojo prisotnostjo sta »stare legende« počastila tudi novopečeni italijanski selektor, Tržačan Gianmarco Pozzecco in njegov pomočnik Giuseppe Poeta.