V okviru projekta Tlakovci spomina (Stolpersteine) se je nemški umetnik Gunter Demnig pred dnevom spomina na holokavst tudi letos mudil v naših krajih. V Doberdobu in Trstu je v tla namestil spotikavce z imeni nekdanjih deportirancev, ganljivo dogajanje so spremljali svojci pokojnikov in predstavniki raznih organizacij.