Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je v nedeljo, 15. septembra, zabeležilo tri pomembne obletnice: 50-letnico profesionalizacije gledališča, 25-letnico postavitve današnje stavbe gledališča, ki je tudi najmlajša gledališka stavba v Sloveniji, in 15-letnice pridobitve statusa narodnega gledališča. Dogodka so se udeležila številna imena iz sveta politike, gledališča, gospodarstva, ter vsi, ki že vrsto let radi zahajajo v novogoriški Talijin hram.