Kako je potekala prva nedelja v oranžnem? Zagotovo je bila precej različna od minule nedelje, ko so se ob še odprtih javnih lokalih marsikje zbirale večje množice ljudi in ob morju je bilo tudi veliko izvensezonskih kopalcev. Ob vlažnem in meglenem vremenu, zaprtih lokalih in jesenski otožnosti so se nekateri včeraj vseeno odločili za krajši sprehod, toda velikih množic ni bilo nikjer. Tudi Barkovlje so bile za nedeljo razmeroma prazne.