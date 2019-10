V sklopu vsedržavnega projekta #ioleggoperchè so učenci nižje srednje šole Ivana Trinka iz Gorice organizirali dva dogodka, da bi privabili starše, prijatelje in sorodnike v knjigarne in z njihovo pomočjo zbrali nove knjige za šolsko knjižnico. V petek so v sodelovanju s Katoliško knjigarno pripravili dogodek Ljubka Gorica, včeraj pa so starše povabili v Trgovski dom, kjer so se nastopili na srečanju Chi vuol essere Ivan Cankar?.