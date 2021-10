Urbana gverila na tržaških ulicah

V ponedeljkovih jutranjih urah so policisti začeli razpuščati shod nasprotnikov covidnega potrdila, med katerimi so bili tudi pristaniščniki, ki se je od petka nadaljeval pred vhodom v tržaško pristanišče.

Za razpustitev množice so uporabili vodni top in solzivec, prišlo je tudi do krajših spopadov med policisti in protestniki. Večina protestnikov se je nato odpravila proti mestnemu središču, peščica pa je vztrajala v bližini pristanišča. Vzdušje je bilo napeto.

V poznih popoldanskih urah se je manjša skupina prenapetežev začela izživljati na Ul. Campi Elisi, prevračali so zabojnike za smeti. Merjenje moči s policijo je trajalo več ur, videti je bilo prizore t. i. urbane gverile.