V nedeljo se je v Bazovici končal mednarodni turnir Zarje za starostno skupino U13. Pokal so odnesli domov mladi nogometaši banjaluškega Borca, ki so v finalu premagali Bilje. Nastopale so ekipe iz štirih držav: Italije, Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. V ponedeljek so prišli na svoj račun nogometaši v starostni skupini U9. Nastopala sta tudi Zarja, Breg.