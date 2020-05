V Dolini zaradi koronavirusne epidemije letos ni bilo Majence in na vaškem trgu ni bilo mogoče postaviti običajnega maja, sestavljenega iz mogočna l’ntjene in košate, bogato okrašene češnje. A Dolinčani in Dolinčanke so kljub temu prišli do rešitve, kako prirediti alternativno Majenco. Po vasi so posamezniki postavili manjše maje, ki jih je naš fotograf Damjan Balbi zajel v svoj objektiv.