V Nabrežini je bilo tudi 15. in predvsem 16. avgusta zelo živahno ob priložnosti obhajanja godu vaškega zavetnika sv. Roka. Ob nedeljski procesiji z narodnimi nošami, razgovoru o Ribiški poti Nabrežina in večernemu koncertu Iztoka Cergola in Vlada Kreslina je treba omeniti še sobotno dogajanje s turnirjem v odbojki na mivki, interaktivno predstavo Impro zloženka ter koncertom Godbenega društva Nabrežina in zdravico z domačo penino in prosekarjem.