V naselju Barcolana tudi slovenski razstavljavci

Naselje Barcolana je zaživelo v celoti. Prisotnost slovenskih organizacij in kmetij na sejmu je postala že dobro utečena praksa, ki se je obdržala tudi letos.

S samostojno stojnico z razgledom na morje in privezane jadrnice se predstavlja ZSŠDI. V neposredni bližini stojnice se je privezala jadrnica, s katero bo ZSŠDI tekmoval na regati Go to Barcolana from Slovenia in na nedeljski regati.

V naselju Barcolana se predstavljajo tudi stojnice Turističnih kmetij brez meja, pri kateri sodeluje tudi Kmečka zveza. Na stojnici tržaških gledališč v neposredni bližini Pomorske postaje predstavlja tudi SSG.