V nekdanje skladišče prihajajo zagonska podjetja

V sklopu nekdanjih pristaniških skladišč na Korzu Cavour, med Skladiščem idej in znano trgovino z oblačili, se rojeva podjetniški inkubator. Stavba je bila več let zapuščena in je kasneje prešla v last Občine Trst, ki jo je pravkar preuredila v t.i. Urban center: v njem bodo našla mesto zlasti zagonska podjetja – startupi in manjša lokalna podjetja. Zato so v njej uredili najrazličnejše urade in sejne sobe, veliko pozornosti so namenili tudi razvedrilu oziroma različnim oblikam neformalnega druženja.

»Stavba bo namenjena tako občanom kot podjetnikom in znanstvenikom, ki si bodo lahko tu izmenjevali ideje in ustvarjali nove, inovativne projekte,« je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal Enrico Conte, direktor urada za javna dela na tržaški občini. Na srečanju so bili prisotni še občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi, arhitekt Sergio Russignan in predstavniki podjetij, ki so sodelovala pri obnovi stavbe. V sklopu projekta, vrednega skupno 3,2 milijone evrov (2,5 miljonov so črpali iz evropskih sredstev), so tako popolnoma prenovili trinadstropno stavbo, nabavili pohištvo, uredili električne priključke in internetno povezavo ter kupili vso potrebno računalniško opremo, od računalnikov do projektorjev in 3D tiskalnikov.