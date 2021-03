Posebni vozički s senčnikom za dostop oseb z motoričnimi težavami do morja ter boje, ki obalo in kopalce varujejo pred smetmi na morski gladini. To je nekaj novosti, ki bodo kopalce letos pričakale v kopališču Lanterna ali kot ga Tržačani imenujejo – Pedočinu. Priljubljeno kopališče je kot znano še zadnje, v katerem moški in ženski del ločuje zid. Najzvestejši obiskovalci se tu sončijo tudi pozimi, letošnja poletna sezona pa se bo uradno pričela 15. maja.