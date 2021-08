V Rojanu bo leta 2022 zaživelo zeleno urbano območje

Na območju nekdanje vojašnice prometne policije Emanuele Filiberto v Rojanu stroji delajo na polno paro, dan in noč. Po nekajletnem mirovanju so z dolgo pričakovano obnovo 7700 kvadratnih metrov ponovno začeli aprila letos, ko je Občina Trst dela oddala podjetju ITI Impresa generale iz Modene.

Po treh mesecih intenzivnega dala nekaj novega že nastaja. Postavljeni so železni drogi in kmalu se bo začelo kopanje za ureditev pet metrov globoke kletne parkirne hiše. Temelji poslopja, v katerem bodo delovale otroške jasli, pa že stojijo. Ob zelenem urbanem območju z igrali bo v parkirni hiši na razpolago 99 parkirnih mest in bodo med drugim zgradili otroške jasli.