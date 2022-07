V Števerjanu praznovali 50. festival narodno-zabavne glasbe

Špadni fantje so zmagovalci 50. festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan. Najboljši ansambel so včeraj razglasili med Borovci, po tekmovanju, na katerem je nastopilo šest ansamblov. Festival, ki je letos potekal v dveh dnevih namesto običajnih treh, je med Borovce priklical številne ljubitelje narodno-zabavne glasbe ter prijatelje festivala. V soboto je na festivalski veselici nastopil Gorenjski kvintet, včeraj pa so se publiki in strokovnima komisijama predstavili tekmovalni ansambli. Festivalu je prisostvoval tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je organizatorjem, društvu F. B. Sedej, ob pomembnem jubilelu podelil priznanje Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.