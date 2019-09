V Trstu zaživel Slofest

Na Borznem trgu v Trstu je od današnjega (petkovega) jutra vse živo, začel se je festival Slovencev v Italiji Slofest, ki bo do nedelje zvečer ponujal kulturne in druge dogodke. V ospredju bodo Slovenci in tudi druge tukajšnje skupnosti, s svojimi stojnicami se predstavljajo številne slovenske organizacije ter mediji.Prvo dejanje je bilo v znamenju mladosti, na trgu je bilo okrog 450 otrok slovenskih vrtcev in šol, ki so se udeležili mimohoda in njim posvečenega programa. Sledilo je odprtje razstave kostumov Marije Vidau.