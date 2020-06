Vreme je te dni, kljub začektu meteorološkega poletja, vse prej kot poletno. Pred prihodom izrazite atlantske vremenske fronte so v Tržaškem zalivu v četrtek, 4. junija, zapihali okrepljeni južni vetrovi. Nastali so tako visoki valovi, ki so udarjali ob barkovljansko obalo, kar je lepo zajel v svoj objektiv naš fotograf Damjan Balbi.