Več odtenkov Barcolane

Zmaga nekdanje Maxi Jene, ki se po novem imenuje Way of Life, je bila v nedeljo, 13. oktobra, na Barcolani 50+1 zelo sladka. Slovenski olimpijec Gašper Vinčec je dokazal, kako pomembni sta v tem športu taktika in izbira jader, pa tudi to, da morajo najboljši jadralci znati jadrati tudi, ko vetra ni. Smejali sta se tudi črnogorska posadka krmarja Miloša Radonjića z jadrnico Shining in posadka Izolana Iztoka Krumpaka s Scorpionom. Posadke omenjenih treh jadrnic so se najbolje znašle v neusmiljeni bonaci, ki je regato od starta do cilja naredila polžjo. In da bo tako, je bilo očitno že zjutraj okoli 8. ure, ko so na startno črto tik pred jadralni klub Svbg prijadrale favoritinje z velikanskimi jadri. Pregovor Po jutru se dan pozna je še kako držal. Bonaca je jadralce spremljala ves dan. Tiste najboljše približno dve uri, turistične posadke, seveda tiste, ki so vztrajale do konca, pa do poznega popoldneva. Dogajanje letošnje Barcolane so v objektiv ujeli naši fotografi.