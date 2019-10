Veliki magal senegalske muridske bratovščine v FJK

Pripadniki senegalske muridske bratovščine v Furlaniji - Julijski krajini so se v četrtek, 17. oktobra, na svojem novem sedežu pri Proseški postaji zbrali na t.i. velikem magalu, celodnevnem verskem prazniku, na katerem se spominjajo odhoda v izgnanstvo svojega ustanovitelja, šejka Ahmadouja Bambe Mbackeja (1853-1927). V teku dneva je praznik potekal v znamenju molitve, petja, predavanj, srečanj in razgovorov. Muridi predstavljajo v okviru muslimanskega sveta bratovščino, ki jo je Bamba ustanovil leta 1983 in v kateri je, seveda ob molitvi, kot glavno poslanstvo, ki odrešuje človeka, označeno posvečevanje dela.