Voda poplavila mestne ulice

Ob prehodu izrazite hladne fronte se je vreme občutno poslabšalo. Pojavljale so se nevihte s krajevnimi nalivi, jakost padavin je bila velika, voda je marsikje poplavila mestne ulice.

Na Katinari je v treh urah padlo nekaj več kot 75 litrov dežja na kvadratni meter, sledijo Milje z nekaj več kot 50 litri, Zgonik s 33 litri in Trst s 26 litri vode na kvadratni meter. Nalivi so se pojavljali ob hkratni plimi morja ter ob okrepljenih južnih vetrovih. Vodni odtok v morje je bil zato močno oviran, pritisk morja v smeri proti obali je bil namreč občuten in so nastajale poplave. Gasilci so do 16. ure prejeli od 60 do 70 klicev za posredovanje.