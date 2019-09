Za Jadran tudi znani predstavniki košarkarskega sveta

Predstavitev članske ekipe Jadrana Motomarine je bila tudi letos dogodek, ki je na enem mestu zbral velika imena tukajšnje in celo svetovne košarke. Lanski večer v centru za dobro počutje Avalon pri Briščikih so obogatili številni ugledni gostje iz košarkarskih krogov. Letos jih je bilo mogoče za odtenek manj, bili pa so prisotni vsi, ki jim Jadran vendarle nekaj pomeni in ki so prepričani, da je lahko Jadran lahko zgled marsikomu. Med vsemi sta v ponedeljek, 9. septembra, izstopala trenerja Bogdan Tanjević, ki je pred kratkim na slavnosti v Pekingu vstopil v košarkarski hram slavnih, in Radovan Trifunović, selektor slovenske reprezentance.

Letošnjo Jadranovo predstavitev v centru Avalon so sklenili video pozdravi nekaterih slavnih imen svetovne in italijanske košarke: svoje sporočilo so poslali slovenska legenda Ivo Daneu, nekdanji avstralski košarkar Wayne Carroll, trener Ettore Messina, italijanska legenda Dino Meneghin, nekdanji košarkar Francesco Fischetto, steber Pallacanestro Trieste Daniele Cavaliero, sardinski košarkar Marco Spissu, brazilska legenda Oscar Schmidt in trener Gianmarco Pozzecco.