Zagoreli so svetoivanski kresovi

Svetoivanski kresovi so tradicija, ki se ji marsikje – tako na Goriškem kot na Tržaškem – niso želeli odpovedati. V številnih vaseh so tako 23. junija, na predvečer godu sv. Ivana oziroma sv. Janeza Krstnika, ko je običajno najkrajša noč v letu, prižgali kresove, ki jih navadno spremljajo kulturne prireditve. Tem so se letos praviloma odpovedali.

Ognjeni zublji so tako zaplamteli v Doberdobu, Rupi in Štandrežu, v Jamljah so pletli venčke, morebiti so se ljudje še kje zbrali ob prasketanju ognja. Na Tržaškem je zagorelo na Ferlugih, v Trebčah in Šempolaju, šušljalo pa se je tudi o kresovih na Padričah, v Gropadi in v Repnu ...