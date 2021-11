Lepa in senzualna Eva Kant, oblečena v dolg plašč oranžne barve, pod njim pa siv kombinezon, in z belimi nizkimi škornji in velikim klobukom modre barve, izpod katerega so se videli blond lasje, je v soboto dopoldne vstopila v kavarno San Marco. V Trstu namreč snemajo film po kultnem stripu Diabolik.