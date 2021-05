V okviru ekološke sobote, ki je 15. maja potekala na Proseku, so zabeležili nov rekord pri zbiranju odpadkov. Zbrali so namreč več kot 19 ton raznih odpadkov, s čimer je bil presežen prejšnji rekord dobrih 17 ton odpadkov, ki je bil leta 2018 dosežen ravno na Proseku. Tako kot takrat so tudi letos večino zbranega materiala sestavljali kosovni odpadki, katerih količina je znašala dobrih 9,7 tone, kar znaša več kot polovico vseh zbranih odpadkov.