Zgodba slovenske ribiške družine Caharija

V tržaškem starem pristanišču so danes dopoldne v skladišču 26 predstavili razstavo Morje – naše življenje, spomini ribiške družine, ki bo na ogled od 1. do 31. oktobra. Zveza slovenskih kulturnih društev in Slovenski etnografski muzej, v sodelovanju s slovenskim ministrstvom za kulturo in Občino Trst, sta združila moči in se v času, ko je pandemija potisnila kulturo v globoko zatišje, odločila, da bosta širši publiki ponudila kakovostni dogodek, ki priča o preteklosti, zazrta pa je v prihodnost.

Morje – naše življenje ni le zbirka eksponatov, ampak prava zgodba, ki obiskovalca popelje v vsakdanje življenje slovenske ribiške družine Caharija – po domače so to bili Babčevi iz Nabrežine