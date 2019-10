1,3 milijona za obnovo grajskega šotora in lokala Bastione fiorito

Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh odobril sklep, s katerim projektno načrtovanje obnove območja nekdanjega lokala Bastione fiorito in grajskega šotora ob goriškem gradu stopa v naslednjo fazo, obenem pa so določili, od kod bodo črpali sredstva za prenovitvena dela. V začetku avgusta sta arhitekta pisarne Di Dato&Meninno vodji spomeniškega varstva Furlanije - Julijske krajine Simonetti Bonomi prikazala smernice projekta prekvalifikacije grajskega naselja. Z vodstva spomeniškega varstva so sporočili, da se z glavnimi obrisi projekta strinjajo, poudarili pa so, da bo moral načrt prekvalifikacije upoštevati zgodovinske značilnosti grajskega naselja. Vrednost projekta je na začetku postopka znašala 400.000 evrov, po posvetovanju med občino in spomeniškim varstvom pa so se občinski upravitelji odločili, da bodo projekt nekoliko razširili. Prenova bo zato sedaj vredna 1.300.000 evrov, saj bodo odstranili staro strukturo grajskega šotora in mu, skupaj z nekdanjim lokalom Bastione fiorito, dali popolnoma nov videz. Občinska uprava, ki je že namenila 400.000 evrov za obnovo grajskega naselja, bo tej vsoti dodala še 250.000 evrov. Ostalih 650.000 evrov pa bodo črpali še iz sredstev medobčinske zveze Collio - Alto Isonzo.

