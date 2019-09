129 ovadb, deset aretacij

Med poletnim dopustniškim časom so goriški policisti po celi pokrajini izvedli niz poostrenih nadzorov; pri nekaterih aktivnostih so sodelovali tudi s kolegi iz Veneta. Posebno pozornost so namenili preprodaji drog in tatvinam, saj se tatovi poleti nikakor ne odpravijo na dopust. Od junija do avgusta so preverili identiteto 7000 ljudi; skupno so ovadili 129 oseb in poskrbeli za deset aretacij. Po celi pokrajini so skupno izvedli 1346 poostrenih nadzorov, med katerimi so za pregled ustavili 5376 vozil.V uradu za priseljevanje so sprožili zoper trinajst priseljencev postopek za izgon iz države; dva podobna sklepa je sprejel tudi kvestor. Italijo je moral zapustiti tudi državljan ene izmed ostalih držav članic Evropske unije. Policisti so dvajsetim osebam odredili, da morajo zapustiti občino, kjer so jih obravnavali zaradi raznih kaznivih dejanj.

