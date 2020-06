200 arhitektov za Trg Evrope

Včeraj se je iztekel rok za registracijo kandidatov na mednarodni idejni natečaj za urbani razvoj Trga Evrope, ki ga razpisuje Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO. »Do danes se je registriralo 200 arhitektov z vseh svetovnih celin,« je bil včeraj zadovoljen Tomaž Konrad, pomočnik direktorja EZTS GO. Registracija je predpogoj za oddajo vloge na natečaj. Glede na to gre sklepati, da ima večina registriranih arhitektov resen namen glede sodelovanja.Zaradi pandemije novega koronavirusa so na EZTS GO roka za registracijo in oddajo predlogov morali podaljšati. Rok za registracijo se je tako iztekel včeraj, do 31. avgusta pa imajo kandidati čas za oddajo svojih izdelkov. Na EZTS GO so se velikega interesa z vsega sveta zelo razveselili, trojezična spletna stran o razpisu je do sredine maja imela okoli 9.000 ogledov. Navdušeni so tudi nad 200 prijavami, ki dajejo slutiti pester nabor prispelih idej.