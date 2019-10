61-letnika gojila »travo«

Novogoriški policisti so minuli petek v enem od naselij v Občini Kanal ob Soči našli in zasegli večji nasad konoplje z 80 sadikami. Po naših informacijah naj bi se to zgodilo v Kalu nad Kanalom. Prostost so odvzeli moškemu in ženski, oba imata 61 let. Osumljena sta storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Dan kasneje, v soboto, so policisti na podlagi odredbe okrožnega sodišča pri osumljencih opravili hišno preiskavo in pri tem našli večjo količino delno posušene zelene rastline, za katero obstaja sum, da gre za konopljo. Zasežene rastline so bile poslane v nadaljnjo analizo in če se bo izkazalo, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Oba sta bila sicer po opravljenih nujnih preiskovalnih dejanjih med vikendom izpuščena na prostost.

