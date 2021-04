700 objektov z azbestno streho

V Sloveniji je bil leta 1996 sprejet Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki, vendar je tihi ubijalec azbest še vedno prisoten v okolju, saj je vgrajen v številne izdelke, največ v strešne kritine in razne cevi. Zlasti nevarni so prepereli cementno-azbestni izdelki. Da bi ljudi spodbudili k odstranitvi in zamenjavi le-teh, na novogoriški mestni občini v celoti krijejo stroške odvoza tovrstnih odpadkov na ustrezno odlagališče. V novogoriški mestni občini je po popisu iz avgusta 2020 več kot 700 zabeleženih objektov – stanovanjskih hiš, garaž in gospodarskih objektov, ki imajo azbestno-cementno kritino, s katero so še pokrite tudi številne vrtne lope, drvarnice in štale.

S to problematiko se je na marčevski seji posredno ukvarjal tudi Odbor za socialno varstvo in zdravstvo Mestnega sveta novogoriške mestne občine. Odbor je obravnaval problematiko vpliva Salonita Anhovo na zdravje ljudi v srednji Soški dolini v povezavi s peticijo zdravnikov. Ob tej priložnosti je Odbor županu Klemnu Miklaviču predlagal, da pripravi poročilo o številu objektov na območju občine, ki so pokriti z azbestno-cementno kritino in možnih ukrepih za sanacijo le-teh. Predlog je na zadnji seji mestnega sveta posredovala predsednica omenjenega odbora, Vida Škrlj, sicer SD-jeva svetnica v mestnem svetu.Iz občinske uprave so ji odgovorili, da so lanskega avgusta že pripravili okvirni pregled števila objektov, prekritih z azbestno-cementno kritino, pri čemer so za pomoč zaprosili krajevne skupnosti. Vse se sicer niso odzvale. V Krajevni skupnosti Lokovec je, denimo, s takšno kritino prekritih približno 90 objektov: stanovanjskih hiš, drvarnic in garaž. Tudi na območju mesta Nova Gorica je še veliko azbestno-cementne kritine. »Na območju Ledin in Ulice Ivana Regenta je skupaj več kot 30 hiš z azbestnocementno kritino. V južnem delu mesta je 225 garaž, ki so skoraj vse pokrite z azbestno-cementno kritino, s to kritino so pokrite tudi lope na vrtičkih ob Kornu. Z azbestno-cementno kritino so kriti tudi večji zapuščen objekt na parkirišču ob Prvomajski ulici, del streh kompleksa na Sedejevi 1, stari del glasbene šole na Cankarjevi ulici, stanovanjski blok na Erjavčevi ulici 25, kompleks samski dom na Erjavčevi ulici 36,« je našteto v poročilu.