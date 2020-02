8 vozov, 11 skupin, preko 1400 maškar

Sovodenjski pust bo tudi letos izredno množičen in razposajen. V nedeljo, 23. februarja, bo po osrednji sovodenjski ulici rajalo 1421 maškar!

V Sovodnje se bo pripeljalo osem pustnih vozov, medtem ko bo skupin enajst. Voz gradijo člani kulturnega društva Oton Župančič iz Štandreža, pustne skupine iz Šempolaja, Kulturnega društva Sovodnje, kulturnega društva Briški grič iz Števerjana, kulturnega društva Sabotin iz Štmavra, naveze Ku Pok (Prosek-Kontovel in Opčine), pustne klape Praprot in pustne skupine iz Štarancana. S pustno skupino bodo na sprevodu društva Karnival zastopani Križ, Cerovlje, Poljane, Foljan-Redipulja, kulturno društvo Skala iz Gabrij, kotalkarski klub iz Renč, Gas Vrtejba, Fenomeni della Bisiacaria, Ferlugi-Piščanci in Opatje selo. Na čelu 23. Sovodenjskega pustnega sprevoda bo korakala godba na pihala Viktor Parma iz Trebč, ki od vsega začetka skrbi za veselo vzdušje na Karnivalovi povorki.