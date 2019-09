80-letnik utajil za dva milijona evrov davkov

Osemdesetletnega upokojenca in njegovo mlajšo sopotnico so goriški finančni stražniki prijavili zaradi davčne utaje in pranja denarja. S pomočjo švicarskih posrednikov je upokojenec trgoval na mednarodni ravni, prihodke komercialnih dejavnosti pa je preko podjetij off shore s sedežem v davčnih oazah umaknil na tuje. Preko bančnega računa partnerke, ženske srednjih let, je tudi urejal pranje denarja. V letih si je upokojenec z Goriškega, ki ni vzbujal suma, saj je živel zelo skromno, nabral precejšnje bogastvo, italijanski državi pa je utajil približno dva milijona evrov, od teh en milijon samo davka IRPEF. Finančni stražniki so jima stopili na prste med rutinskim nadzorom.

