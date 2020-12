900.000 evrov za družine in gospodarstvo

Pomagati želijo družinam in hkrati krajevnemu gospodarstvu. Med ponedeljkovim zasedanjem goriškega občinskega sveta so z veliko večino glasov potrdili spremembo proračuna, v kateri je več ukrepov, skupno vrednih 900.000 evrov, s katerimi si prizadevajo ublažiti negativne posledice pandemije koronavirusa.

Štiristo tisoč evrov bo namenjenih znižanju davka na odvoz odpadkov Tari, ki ga plačujejo podjetja, medtem ko bodo z 260.000 evri preprečili zvišanje položnic za družine. Poleg tega bodo namenili 45.000 evrov za pošolski pouk in jasli, 10.000 evrov bo šlo za nakup hitrih testov za ugotovitev okužb s koronavirusom, ki jih bodo uporabljali občinski uslužbenci in zlasti zaposleni v občinskih vrtcih.Socialnim službam bodo nakazali 50.000 evrov več, 30.000 evrov bo šlo ukrepom za zajezitev tveganja z okužbo v občinskem bazenu na Rojcah. Preostala sredstva so razdelili med drugimi sektorji, vendar bodo kakorkoli namenjeni raznim preventivnim ukrepom.

»Zahvaljujem se občinskim svetnikom večine in opozicije, ki so dokazali veliko mero politične zrelosti. V trenutku potrebe so dokazali, da znajo združiti moči za zagotavljanje pomoči občanom v stiski,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna in izraža bližino vsem, ki so se zaradi pandemije znašli v težavah.