Ajdovsko podjetje BIA Separations načrtuje širitev tudi v Gorico

Ajdovsko podjetje BIA Separations, ki proizvaja tehnologijo za čiščenje zdravil, širi proizvodnjo v domačem kraju. Že prihodnje leto namerava začeti še z gradnjo objekta v Gorici, kjer bodo razvijali nov program, do leta 2023 pa načrtujejo zgraditi nove proizvodne prostore še v Severni Ameriki. Podjetje je vključeno v več projektov proizvodnje cepiv za covid-19 s tujimi podjetji in s slovenskim konzorcijem. Med drugim je razvilo je tudi proces čiščenja odmevnega genetskega zdravila Zolgesma.

»Sodelujemo v osmih projektih z osmimi podjetji, ki se ukvarjajo z razvojem cepiva proti novemu koronavirusu. Naš delež je v vseh teh primerih postavitev čiščenja potencialnih zdravil oz. cepiva in pomoč pri postavitvi proizvodnih linij. Mi se z razvojem cepiv in zdravil namreč ne ukvarjamo,« pojasnjuje Aleš Štrancar, direktor BIA Separations. Večina od teh osmih partnerjev je iz ZDA, ostali so še iz Kanade in Evrope. Pri ajdovskem podjetju računajo, da bo vsaj eden od teh projektov uspel, kar pomeni, da bodo morali še preden bo dozidava v Ajdovščini končana, začeti s širjenjem svojih proizvodnih linij. Proizvodnja ogromnega števila enot cepiva bo namreč zahtevala tudi ogromno njihovih produktov. Pandemija novega koronavirusa je nekoliko upočasnila načrte podjetja glede gradnje v Severni Ameriki. »Pregled lokacij in podobno trenutno ni možen, zato se bo ta investicija zavlekla za nekaj mesecev. Sicer pa je v načrtu in upamo, da jo bomo v najkrajšem možnem času tudi uresničili. Cilj je postavitev proizvodnje v Severni Ameriki do leta 2023,« pojasnjuje Štrancar.